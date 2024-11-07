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رياضة

الخبير التحكيمي جمال الشريف يعلق على أزمة تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

محمد عادل حكم مباراة
محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، فيتو

قال الخبير التحكيمي جمال الشريف، إن برأيه أن وسائل الإعلام تحاول البحث عن سبق صحفي وانفراد وهذا هو عملهم بكل تأكيد، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة محاسبة المتسبب في تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وتابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حكم الساحة صاحب القرار النهائي حتى إذا اختلف معه حكم تقنية الفيديو".

وأضاف: "يجب عدم إفشاء المحادثات بين طاقم التحكيم والذي قام بالتسريب يجب محاسبته لأنه لا يجوز أبدًا خيانة الأمانة".

وأكمل: "هذا الموضوع أثر في الرأي العام وبدل ما يتم مناقشة صحة القرار من عدمه أصبحنا نتناقش في من سرب تلك المحادثات".

واختتم: "الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي دياز أحرز هدفًا صحيحًا وحدث سوء تفاهم بين الحكم وتقنية حكم الفيديو وتم إلغاء الهدف فجأة".

 

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