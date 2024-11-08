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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة في الدوري الممتاز

عبد الله السعيد وناصر
عبد الله السعيد وناصر ماهر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نستعرض تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري الممتاز. 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري الممتاز 

في حراسة المرمى: محمد عواد 

في خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. 

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، ميشالاك أو أحمد فتوح. 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 
الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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