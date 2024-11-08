محافظ دمياط يُكرم الرياضيين الحاصلين على مراكز بالمسابقات المحلية والدولية 2024 (صور)

كرم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، 56 من الرياضيين الحاصلين على مراكز بالمسابقات المحلية والدولية لعام ٢٠٢٤، خلال فاعلية أُقيمت مساء أمس الخميس بالقاعة الكبرى لكوبري دمياط التاريخى "جسر الحضارة"، على هامش فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤ الذي يأتي تحت شعار "دمياط حاجة تانية"، وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذ عمرو عرنسة مدير المهرجان.

المحافظ يؤكد دعم المحافظة للرياضيين المتميزين

وقام" المحافظ" بإهدائهم شهادات تقدير، وأعرب عن فخر المحافظة بأبنائها المتميزين بمختلف المجالات، معربًا عن خالص امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، كما أكد دعم المحافظة الكامل لهم، فهم الأمل وقادة المستقبل.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي حرص المحافظة على تكريم أبطالها ضمن فاعليات المهرجان، تقديرًا لهم، وأشار "المحافظ" إلى أن مهرجان دمياط حقق رواجًا كبيرًا بالشارع الدمياطي، واستعادة مكانة المحافظة على الخريطة بالقطاعات السياحية والصناعية والتجارية والرياضية والتراثية، مُعلنًا تحقيق معرض التسويق العقاري المُقام ضمن الفاعليات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه، حيث أكد أهمية هذا القطاع باعتباره فى مقدمة المسيرة التى تقود العديد والعديد من المهن، ويُعد المحرك الرئيسي لتحقيق الرواج الاقتصادي.

وجاءت أسماء المكرمين كالتالي:

يمنى عياد الحاصلة على ذهبية وزن ٥٤ كيلو ببطولة الحزام الذهبي للملاكمة برومانيا وتأهيلها للألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، ونضال الطنطاوي الحاصلة على ميدالية فضية و٢ ميدالية برونزية فى رفع الأثقال ببطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس وزن ٤٩ كيلو.

محافظ دمياط يكرم الرياضيين المتميزين



وبرفع الأثقال البارلمبي، تم تكريم إيناس الجبالي الحاصلة على ميدالية ذهبية ببطولة العالم بالمكسيك وتأهيلهل لبارالمبياد باريس ٢٠٢٤، وكريم عبد الرحمن السعيد الحاصل على ميدالية ذهبية براعم ومحمد عطية الحاصل على ميدالية برونزية رواد وهاجر مصطفى، وإيمان مبروك الحاصلتين على ميدالية ذهبية ناشئات، وعلى ابراهيم الحاصلة على الميدالية الفضية للناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبية بشرم الشيخ.

ورياضة كمال الأجسام،، تم تكريم شادى الإمام الحاصل على ميداليتين فضية وبرونزية ببطولات أفريقيا ومصطفى جبل الحاصل على ميدالية برونزية ببطولة أفريقيا.

ورياضة المواى تاى، تم تكريم رضا فهمى حاصل على ميدالية فضية ببطولة أفريقيا وأحمد عياد حاصل على ميدالية برونزية ببطولة العالم وسما الزير ميدالية برونزية وملك الهادى وفارس قورة الحاصلين على ميدالية برونزية ببطولة العالم، وعبد الرحمن فتحى وأحمد شقداف الحاصلين على ميدالتين ذهبيتين ببطولة العالم للقوة البدنية، وشهاب شريف حاصل على المركز الأول وميدالية ذهبية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بفرنسا، وسلمى باز حاصلة على مركز ثالث برونزية ببطولة العالم للخماسى الحديث، وأشرف محمود حاصل على مركز ثالث برونزية ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه، عمر مشرف حاصل على ٤ ميداليات ذهبية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف " البارليمبى"، ورد شان زقزوق حاصلة على ميدالية فضية وميداليتين برونزية ببطولة العالم للسباحة البارليمبية

محمد عمر الحاصل على المركز الأول بالبطولة الأفريقية للسباحة، ونبيلة حسن إسماعيل الحاصلة على المركز الثانى ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بفرنسا، وشهاب باز الحاصل على المركز الثالث بذات البطولة، ومحمد علام وعمر علام الحاصلين على المركزية الأول والثاني على الترتيب ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بسيبريا ، عمر مشرف الحاصل على ٤ ميداليات ذهبية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بايطاليا، مروان الفحلة الحاصل على المركز الثانى ببطولة العالم لليز رن بالصين، ليان إبراهيم الحاصلة على مركز أول فرق ببطولة العالم لليزر رن بانجلترا، جنى حاتم الحاصلة على مركز أول فرق ببطولة العالم للتريائل.

وتكريم عمر صبري، حسن مصطفى، محمد يحيى، يوسف عطية، على أبو النجا، محمد إسماعيل، مروان الاتربى، زياد النشار، يحيى المتبولي، براء المنير، ياسين زغلول، الحاصلين على كأس المركز الأول على مستوى الجمهورية لمرحلة ١٢ سنة أولاد ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.

وتكريم محمد تامر، مازن سمير، مازن السيد، يوسف زيد، يوسف أبو الريش، عبد الرحمن السيد، مالك كيوان، كريم القندفلى، عمر الشعبانى، محمد يوسف، مازن كيوان، الحاصلين على كأس المركز الأول على مستوى الجمهورية لمرحلة ١١ سنة أولاد ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.

وأيضًا تكريم فريدة جادو وروفيدا عباس الحاصلتين على المركزين الثانى والثالث على الترتيب ببطولة الجمهورية للسباحة، وأحمد علام وشهد صفوت وفرح سليمان الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بسباق ١كم زعانف مزدوجة ببطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة ووردشان محمد الحاصلة على المركز الأول الذهبية ببطولة الجمهورية للسباحة "الباراليمبي".