"الشهابي" يفتتح معرض مبدعى عدسة دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض عدسة دمياط المُقام بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " فى الفترة من ٧ إلى ٩ نوفمبر الجارى ضمن فعاليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤، وذلك بحضور عمرو عرنسة مدير المهرجان.

تأتى مجموعة عدسة دمياط التى أُنشأت منذ عام ٢٠١٤ لتضم مجموعة من هواة بمجال التصوير الفوتوغرافي على رأسهم الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام والمصور ممدوح أحمد، بهدف إبراز جمال مصر وتوثيقه بشكل عام، ومحافظة دمياط بشكل خاص، علاوة على أهدافها الرامية نحو خلق وإعداد جيل جديد من الشباب المصورين المحترفين والهواة.

المعرض شارك به ٣٠ مصور وضم الكثير من الصور المعبرة عن جمال مصر ومحافظة دمياط

وخلال تفقده لأروقة المعرض الذى شارك به ٣٠ مصور وضم الكثير من الصور المعبرة عن جمال مصر ومحافظة دمياط وتراثها الغنى، أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بتلك الصور التى عكست مهارة وابداع المصورين، الذين يقومون بتمثيل محافظة دمياط فى الكثير من المحافل والمعارض الدولية والمحلية وحصولهم على العديد من الجوائز الدولية والمحلية بالتصوير الفوتوغرافي، ولفت " المحافظ " الى اهتمام المحافظة باحتضان المهرجان لفعاليات متنوعة ومتميزة بهدف ابراز التراث الغنى لدمياط، حيث أن التصوير الفوتوغرافي يحقق دور كبير فى توثيق هذا التراث، وأكد على ضرورة تنفيذ رحلات للتصوير من مختلف أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع المجموعة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتسليط الضوء على دمياط وأنشطتها والصناعات الهامة بها.

محافظ دمياط يفتتح معرض مبدعى عدسة دمياط

ويشار إلى أن مجموعة مبدعى عدسة دمياط شغوفة بتصوير المعالم والحياة الصامتة والبروتريه والعديد من فروع التصوير، وأعلنت المجموعة عن إهداء المشاركة الشرفية للمعرض الى المصور القدير مصطفى شنشن الذى يُعد من أكبر وأقدر مصورى دمياط، حيث تضمن المعرض مجموعة بارزة من الصور التى التقطها المصور مصطفى شنشن ترجع إلى أحداث شهدتها دمياط وزيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ١٩٦٠.

الدكتور أيمن الشهابى يُقدم إهداء للمجموعة " دمياط بكم حاجة تانية "

وفى ختام الافتتاح، أهدى " المحافظ " كلمة إلى المجموعة جاء مضمونها " دمياط بكم حاجة تانية "، كما تسلم الدكتور أيمن الشهابى ونائب المحافظ بورتريه عن المحافظة.