الدفاع المدني تزيل ردم عقار انهار في الشيخ عتمان بالجيزة

دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بفريق من قوات الدفاع المدني لرفع ردم انهيار عقار مكون من طابق واحد بقرية الشيخ عتمان ، دون وجود خسائر في الأرواح.

وأشارت التحريات الأولية أن السبب في ذلك أن العقار قديم وصادر له قرار إزالة.

شهدت منطقة الحوامدية بالجيزة، انهيار منزل خال من السكان وجرى فرض كردون أمني بالحادث.



تلقى مأمور مركز الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية الشيخ عتمان، وتبين بالفحص انهيار منزل بالطوب اللبن خال من السكان مكون من طابق واحد وعدم وجود خسائر في الأرواح، تحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.