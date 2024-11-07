زد استحق ركلة الجزاء أمام الأهلي، رضا البلتاجي الحكم السابق يحسم الجدل

أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، أن نادي زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي، وهذه الحالات التحكيمية كان من الممكن أن تمر قبل سنوات، لكن الآن مع تقنية الفيديو أصبحت الأمور مختلفة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هذه اللعبة تحتاج إلى دقة وتمركز من الحكم، ولكن اللوم على غرفة الفار بضرورة التدخل، لكن أحمد كوكا مدافع الأهلي لم يلعب الكرة، ورشيد مهاجم زد هو من تدخل ولعب الكرة".

وأضاف البلتاجي: "على أي حكم أن يكون أكثر تركيزًا في تلك المباراة، كما أنني ألوم محمود البنا بشكل أكبر في تلك اللعبة، وتعامل الحكم مع الأجهزة الفنية لا بد أن يكون بميزان واحد، هناك أندية كبيرة يتم (تدليلها)، وهذه وجهة نظري".