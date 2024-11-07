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رياضة

جهاد جريشة: زد له ركلة جزاء غير محتسبة أمام الأهلي

جهاد جريشة، فيتو
جهاد جريشة، فيتو

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أنه يتمنى التوفيق لـ ياسر عبد الرؤوف في إدارة لجنة الحكام، متمنيًّا أن تمر الفترة الصعبة حاليًّا على منظومة التحكيم المصرية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "رشيد لاعب زد وصل للكرة قبل كوكا، الذي تعامل مع الكرة بإهمال، ويستحق زد ركلة جزاء، والغريب أن حكم الفار لم يستدعِ محمود ناجي لمشاهدة اللعبة".

وأضاف: "هناك حالة إهمال من جانب كوكا، ويجب معاقبة الأهلي باحتساب ركلة جزاء بدون إشهار بطاقة صفراء، والاحتجاج من جانب مجدي عبد العاطي غير مبرر بهذا الشكل، والبطاقة الحمراء كانت مستحقة حتى لو كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، أخطاء الحكام واردة، وأتمنى تقليل الأخطاء المؤثرة بعد فترة التوقف الدولي".

وواصل: "لا بد من إخراج الحكام من الحالة النفسية السيئة، ولذلك نتمنى للجنة الجديدة أن تنجح في الخروج من تلك الفترة الصعبة، ولا بد من معرفة الذي قام بالتسريب للحكم محمد عادل، والذي لا أعرف مدى صحته حتى الآن، بالتأكيد هناك تصرف غير أخلاقي وخيانة حدثت ويجب التعامل معها، ولجنة الحكام لديها الأصل".

وأكمل: "محمد عادل حاليًّا قدم بلاغات لمعرفة من قام بالتسريب، والصحفي أحمد عبد الباسط تحدث عما دار بين عادل وغرفة الفار، ثم قام بنشر التسجيل الصوتي عبر القناة، والحكم ينفي التسريب ويؤكد أنه ليس صوته".

وزاد: "أمين عمر في لقاء غزل المحلة وطلائع الجيش، قدم مستوى رائعًا للغاية، وكنت مستمتعًا بالأداء التحكيمي واحتسب ركلة جزاء صحيحة والفار أكدها، وأتمنى أن نظهر بمستوى جيد وأن يعود الحكام بشكل أقوى بعد التوقف الدولي".

 

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جهاد جريشة ياسر عبدالرؤوف كوكا الأهلي مجدي عبدالعاطي

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