الجمعة 08 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

المعلم المتوفى، فيتو
المعلم المتوفى، فيتو

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة معلم لغة إنجليزية بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة.

وفاة معلم لغة إنجليزية بالقاهرة

حيث يظهر بمقطع الفيديو معلم اللغة الإنجليزية داخل فناء المدرسة جالسًا على مقعد وهو مغمى عليه، ومجتمع حوله مجموعة من المعلمين والطلاب ولحظة قدوم الإسعاف.

 

 

وكانت حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تم تداوله بشأن وفاة معلم لغة إنجليزية بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وفاة معلم بعد مشاجرة داخل المدرسة بالقاهرة

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة داخل المدرسة، ونقل المدرس إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث فارق الحياة بعد إصابته بنزيف داخلي وجلطة في المخ.

وكشفت التحريات أن المدرس المتوفى يدعى “محمد ز.”، ويعمل مدرسًا للغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة وفقًا لشهادة ابنته وبعض زملائه، فإن المشاجرة نشبت بعد أن قام المدرس بتوبيخ ابنة المتهم بسبب تقصيرها في الدراسة. 

وتوجه والد الطالبة، الذي يعمل مدرسًا أيضًا في مدرسة أخرى، إلى المدرسة لمعاتبة المدرس، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية انتهت بسقوط المدرس مغشيًّا عليه.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن ولي أمر الطالبة يعمل أيضا مدرسًا لكن في مدرسة أخرى.

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة معلم بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة محافظة القاهرة، وذلك على يد ولي أمر تلميذة.

أن ما تم تداوله بشأن وفاة معلم في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة على يد معلم آخر هو واقعة صحيحة ولكن الواقعة تعود ليوم الأحد الماضي.

وفاة معلم بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أن واقعة وفاة المعلم حدثت بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أدت إلى سقوط مدرس اللغة الإنجليزية على الأرض مغشيًّا عليه، وأنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

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