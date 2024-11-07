خبير يكشف دلالة شراء إسرائيل 25 طائرة من طراز إف-15

قال حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن هناك دعما لا متناهِ من الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال، إذ أن إسرائيل مستمرة في حربها في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أمريكا أرادت إيصال رسالة للعالم العربي والإسلامي تتمثل في أنها تريد أن تبقى إسرائيل من الدول المتفوقة تكنولوجيًا وعسكريًا.

الشراكة العميقة بين أمريكا وإسرائيل

وأضاف «الشروف» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تؤكد على الشراكة العميقة بين الدولتين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فضلا عن أن هناك استراتيجية أمريكية تتمثل في حماية إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

صفقة الأسلحة الإسرائيلية

ولفت إلى أن إسرائيل لديها تهديد وجودي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على دعمها من خلال صفقة الأسلحة والتي منها صفقة مع بوينج لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15، مؤشر على استمرارها في الحرب وتخوفًا من إقلاع حرب إقليمية في المستقبل.

سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط

وتابع: «أمريكا تعمل على أن تكون إسرائيل هي المسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، لذلك فإن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرح بأن هناك شرق أوسط جديد».