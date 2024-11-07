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خارج الحدود

اتفاق إسرائيلي مع بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة إف - 15

المقاتلة إف-15، فيتو
المقاتلة إف-15، فيتو

أعلنت  وزارة الحرب الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن توقيع صفقة مع شركة  بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة حربية من طراز "إف-15″ بـ5.2 مليارات دولار.

صفقة أمريكية إسرائيلية لشراء 25 مقاتلة حديثة

وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلة "إف-15" هي طائرة مقاتلة أمريكية متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، تصنف طائرة تفوق جوي، وهي اعتراضية هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية من أكثر مستخدميها.

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الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

 

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المقاتلة إف-15 إف-15 شركة بوينج

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