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خارج الحدود

أمريكا تنقل سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

إف -15، فيتو
إف -15، فيتو

 ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة نقلت سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني.


أمريكا تنقل سرب مقاتلات إف- 15 للشرق الأوسط 

 وأعلنت  وزارة الحرب الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن توقيع صفقة مع شركة  بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة حربية من طراز "إف-15″ بـ5.2 مليارات دولار.

 

صفقة أمريكية إسرائيلية لشراء 25 مقاتلة حديثة

وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلة "إف-15" هي طائرة مقاتلة أمريكية متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، تصنف طائرة تفوق جوي، وهي اعتراضية هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية من أكثر مستخدميها.

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أمريكا مقاتلات إف- 15 الشرق الأوسط

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