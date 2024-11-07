الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الثقافة اللبناني: الاحتلال دمر منزلا أثريا يرجع تاريخ تشييده لعام 1922

غارات الاحتلال الإسرائيلي
غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، فيتو

قال محمد وسام المرتضى وزير الثقافة اللبناني، إنّ العدوان الإسرائيلي لا يعرف حدودا لإجرامه وباشر عمليات حربية لم يشهدها لبنان نظيرا في تجاربه السابقة.

 

استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمعالم الأثرية اللبنانية

وأضاف المرتضى، في تصريحات مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العمليات الحربية الإسرائيلية تستهدف اللبنانيين بشرا ولبنان حجرا ومؤسسات ومعالم أثرية.

 

مواقع التراث العالمي 

وتابع وزير الثقافة اللبناني: "لدينا في لبنان 6 مواقع على لائحة التراث العالمي مدرجة لدى منظمة اليونيسكو، ويعتبر الموقع الأثري في بعلبك المعروف باسم قلعة بعلبك أهم هذه المواقع".

 

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محاولات العدو الإسرائيلي

وواصل: "هذا الموروث الثقافي الإنساني لا يرتدع العدو الإسرائيلي عن محاولة استهدافه، وفي الأسبوع الماضي نشر العدو الإسرائيلي خريطة بيانية للمنطقة التي يريد استهدافها في بعلبك وقال إنه بصدد المعلم الأثري، وهو ما استدعى استنفارا من الحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة وإلحاحا على منظمة يونيسكو التي كانت تتأخر في تقديم التجاوب مع لبنان لحماية الموروث الثقافي، وما حدث في الأسبوع الماضي من استنفار فرض على العدو الانكفاء عن استهداف القلعة، لكنه عمد بالأمس إلى استهداف منزل تراثي يرجع تاريخ تشييده إلى عام 1922 ودمره تدميرا كاملا".

 

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