طالع نازل، سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

سعر الجنيه الذهب، شهدت أسعار الذهب تحركات داخل الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

سجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات الصباحية أمس الجمعة، داخل الأسواق نحو 30400 جنيه.

وأمس الخميس تراجع سعر الجنيه الذهب من جديد في منتصف التعاملات، بنحو 50 جنيهًا، ليصل إجمالي الخسارة في سعر الجنيه حوالي 400 جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية، في محلات الصاغة بعد موجة الارتفاعات الجنونية السابقة.

والثلاثاء ارتفع سعر الجنيه الذهب، بقيمة 400 جنيه، في محلات الصاغة من جديد بعد موجة الارتفاعات الجنونية السابقة.

وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع الأول من الشهر وهو 30800 جنيه قبل أن تختتم الأسبوع عند مستوى 30320 جنيهًا.

تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

كشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع امس الخميس

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في بيان الخميس، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

تخفيض أسعار الفائدة الأخير

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.