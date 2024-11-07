الخارجية السودانية تكشف فى بيان مهم تفاصيل مؤامرة تستهدف سيادة الدولة

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم، بيانا كشفت فيه عن مؤامرة تستهدف سيادة السودان عبر جلب التدخل الدولى فى البلاد بذريعة حماية المدنيين.

الخارجية السودانية تدين جرائم الدعم السريع فى الجزيرة

وأوضح بيان وزارة الخارجية السودانية، استمرار المليشيا المتمردة -الدعم السريع- في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الانسانية بولاية الجزيرة والولايات الأخري رغم الإدانات، الاقليمية والدولية لتلك الجرائم.

وجاء فى البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام لوزارة الخارجية السودانية، ارتكبت مليشيا الجنجويد في اليومين الماضيين مذبحة جديدة في مدينة الهلالية، ولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيدا، قتلا بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال تحتجزهم الميليشيا رهائن في مواقع مختلفة من المدينة.

السودان يرصد جرائم الدعم السريع شرق ولاية الجزيرة

وتابعت الخارجية السودانية، تأتي هذه الجريمة البشعة بينما تتواصل بيانات الإدانة الدولية للمذابح التي نفذتها المليشيا، الأسبوعين الماضيين، في قرية السريحة و58 قرية أخرى و6 مدن في شرق ولاية الجزيرة، وقتل خلالها مئات الشهداء من المدنيين، في حملات انتقامية مروعة من مرتزقة الجنجويد علي الأبرياء العزل، بعد إنشقاق عدد من قادة المليشيا وعناصرها.

واستطردت، كما تتزامن المذبحة الشنيعة مع حملة انتقامية وحشية مشابهة من المليشيا ضد القرويين العزل في شمال دارفور، بعد فشل هجماتها المتكررة على الفاشر، حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية في الولاية.

موضحة، ويعني كل ذلك أن المليشيا الإرهابية لا تعبأ بالإدانات اللفظية، أو القرارات الدولية غير المسنودة بإجراءات حاسمة لضمان تنفيذها، كما حدث مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، الصادر منذ قرابة الستة شهور، والذي ردت عليه المليشيا بتصعيد قصفها للمدنيين ومعسكرات النازحين بالفاشر على عكس ما طالبها به القرار.

الخارجية السودانية تحذر من مؤامرة لاستدعاء التدخل العسكري الدولي

لافتة إلى إن التصعيد الممنهج للمذابح والفظائع من المليشيا ضد المدنيين يهدف لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن ميلشيا الدعم السريع من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها، بما فيها مئات الآلاف من منازل المواطنين بالعاصمة وعدد من المدن الأخرى، وكذلك مواصلة احتجاز آلاف المدنيين رهائن في معتقلات سرية. وهو الأسلوب الذي تنتهجه المجموعات الإرهابية.

وختمت الخارجية السودانية، بدلا من استجابة المجتمع الدولي لهذا الابتزاز الإرهابي من المليشيا، بطرح فكرة التدخل الدولي، فالمطلوب هو تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية، وملاحقة قياداتها وعناصرها كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعد أو يدعم المليشيا أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعيا للإرهاب وشريكا في جرائم المليشيا.