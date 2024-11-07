وزير الخارجية السوداني يكشف موعد انتهاء الحرب مع الدعم السريع

أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عام ونصف ستنتهي خلال شهرين أو ثلاثة بانتصار الجيش على قوات الدعم السريع.

استعادة الاستقرار والأمن في السودان

ونقل موقع "أخبار السودان" عن الشريف، قوله: “إن القوات المسلحة السودانية تحظى بدعم شعبي داخلي ومن الدول الصديقة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تؤدي مسئوليتها في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل استعادة الاستقرار والأمن في السودان، وتعزيز الشرعية المتمثلة في القوات المسلحة السودانية”.

وأضاف الوزير السوداني أن علاقات بلاده مع مصر تُعتبر الأهم لبلاده على الصعيد الخارجي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين القاهرة والخرطوم من أجل حل الأزمة السودانية.

جاءت تصريحات الوزير في أعقاب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأربعاء، والتي أوضح خلالها أنه سيلتقي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي تم عقده على هامش المنتدى الحضري العالمي.

دعم الجامعة العربية للسودان

وبحسب الشريف فإنه أجرى مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مجموعة من القضايا الهامة والحساسة بالنسبة للسودان، لا سيما تلك المتعلقة بكفاح الكرامة في البلاد ودعم الجامعة العربية للسودان في مختلف المجالات.

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد الماضي، إعفاء وزير الخارجية حسين عوض من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن "البرهان أصدر قرارًا باعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية"، داعيا وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميلشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

