سفير أذربيجان في القاهرة: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر باستضافة مؤتمر المناخ COP27

أكد ألخان بولوخوف، السفير الأذربيجاني بالقاهرة، أن العلاقات تاريخية بين مصر وأذربيجان، حيث شارك مهندسون من أذربيجان في تشييد السد العالي في مصر، كما ترجع أول زيارة رسمية لمصر من رئيس آذري هو حيدر علييف إلى عام ١٩٩٤، ومصر الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لها تمثال لحيدر علييف في حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، مما يوضح عمق الصداقة بين الدولتين مصر وأذربيجان.

خبرة مصر في تنظيم مؤتمر المناخ

وأشار خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، إلى أن أذربيجان تتطلع إلى الاستفادة من خبرة مصر في تنظيم مؤتمر المناخ "كوب ٢٧" ضمن إطار العلاقات الأخوية والصداقة والشراكة في كل المجالات.

اتفاقية التغير المناخي

وأوضح أن هذا العام سيعقد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب ٢٩" في أذربيجان في شهر نوفمبر؛ قائلا "ننتظر عقد المؤتمر بحضور أكثر من ٥٠ دولة وأكثر من ١٠ آلاف شخص يزور البلاد وهو أكبر تجمع يحدث في تاريخها، ومصر تشترك في هذا المحفل بدعوة خاصة من الرئيس إلهام علييف لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد كبير من الوزراء المصريين، فنحن سعداء جدًا بزيارة وفد مصري لديه عدد من المشروعات للمشاركة في هذه القمة".