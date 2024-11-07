الخميس 07 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يعلن طرح 27 عمارة سكنية بمركزي أرمنت وإسنا

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

 عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا خاص بطرح عدد من الوحدات  السكنية كمرحلة أولى بمركزي إسنا وأرمنت للشباب والفئات المستهدفة وذلك للقاطنين فى نطاق القرى المستهدفة من المبادرة، وذلك فى إطار أعمال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

اجتماع محافظ الأقصر 


وناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع الشروط والفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 27 عمارة، منها 21 عمارة بمركز أرمنت و6 عمارات بمدينة إسنا،  والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين أن يكون لحديثى الزواج أو المقبلين عليه، وذوى الإعاقة والفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم والأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل وقاطني مساكن الإيواء او اي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا، وقاطنى المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية على أن تكون الأولوية لأبناء القرى المنشأ بها الوحدات السكنية، الفئة العمرية من 21 وحتى 65 عاما.


وخلال الاجتماع، أكد محافظ الأقصر الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة فى التصرف واستغلال الوحدات السكنية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر، كما وجه بتشكيل لجنة مركزية بالمحافظة للإعلان عن طرح الوحدات السكنية وتتولى اللجنة صياغة إعلان طرح وحدات مبادرة تطوير الريف المصري، كما تشكل لجنة فرعية بكل مركز ومدينة لتتسلم الطلبات المقدمة من المواطنين. 

حضر اللقاء رؤساء مدينتي ارمنت واسنا ومديرى الإدارات ووكلاء الوزارات المعنية.

 

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