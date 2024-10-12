السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

ميمي جمال "خياطة" في "الحلانجي"

ميمي جمال،فيتو
ميمي جمال،فيتو

تعاقدت الفنانة ميمى جمال على المشاركة في مسلسل "الحلانجي" مع الفنان محمد رجب، والذى من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وتلعب ميمي جمال شخصية خياطة خلال أحداث العمل اسمها "انشراح"، وتقوم بتصميم مرايل المدارس للأطفال، ولها عدد من مواقف الكوميديا التي تجمعها بالفنان محمد رجب.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنان آيتن عامر لتشاركا في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل مما يجعلهم يدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.
 

مسلسل الحلانجي، يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

 

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