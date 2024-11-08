اليوم، الأوقاف تطلق برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بالمساجد الكبرى في محافظات الجمهورية

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالمساجد الكبرى في محافظات الجمهورية، ويشارك فيه 27 مسجدًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الأوقاف في الاهتمام بالنشء.

برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»

يضم هذا البرنامج العديد من الأنشطة التربوية المتنوعة والمتميزة التي تناسب الأطفال، وتسهم في تشكيل الوعي الرشيد وارتباطهم ببيوت الله عز وجل، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رواد المساجد الذين أشادوا بالمنهج الرشيد في رعاية أطفالهم والاهتمام بهم.

أسماء المساجد التي تشارك في برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»

وحددت الأوقاف أسماء المساجد التي تشارك في برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، اليوم الجمعة، على النحو التالي:



مديرية أوقاف القاهرة بمسجد عبدالله الحسني- شارع الشيخ ريحان- عابدين،بإدارة غرب القاهرة.

مديرية أوقاف/ أسيوط بمسجد التقوى- القصير- القوصية، بإدارة القوصية شرق.

مديرية أوقاف/ المنيا بمسجد الجهاد - قرية الجهاد- العدوة، بإدارة العدوة.

مديرية أوقاف/ كفر الشيخ بالمسجد الشرقي بدقلت- كفر الشيخ، بإدارة كفر الشيخ شرق.

مديرية أوقاف/سوهاج بمسجد آل العسكري- طما، بإدارة طما.

مديرية أوقاف/ القليوبية بمسجد سيدي عواض - قليوب، بإدارة قليوب.

مديرية أوقاف/ مطروح بمسجد التنعيم – مطروح، بإدارة مطروح.

مديرية أوقاف/ الأقصر بمسجد فاطمة الزهراء - بندر الأقصر، بإدارة بندر الأقصر.

مديرية أوقاف/ قنا بمسجد السلام- فرشوط، بإدارة فرشوط.

مديرية أوقاف/ الشرقية بمسجد عمر بن الخطاب - الصالحية الجديدة، بإدارة الصالحية الجديدة.

مديرية أوقاف/ الغربية بمسجد المنشاوي بالسنطة، بإدارة السنطة.

مديرية أوقاف/ البحيرة بالمسجد الكبير- لقانة- شبراخيت، بإدارة شبراخيت.

مديرية أوقاف/ بني سويف بمسجد عمر بن الخطاب - الرياض، بإدارة ناصر.

مديرية أوقاف/ الجيزة بمسجد المتناوي- البدرشين، بإدارة البدرشين أول.

مديرية أوقاف/ المنوفية بمسجد الحسايمة- سرس الليان، بإدارة سرس الليان.

مديرية أوقاف/ الدقهلية بمسجد محمود الدكروري- ميت عباد- نبروة، بإدارة نبروه.

مديرية أوقاف/ أسوان بمسجد العمري بالناصرية بناحية الحكروب، بإدارة حي شرق أسوان.

مديرية أوقاف/ الإسكندرية بمسجد الشهيد عبد القادر حمدي- القلعة- محور المحمودية، بإدارة محرم بك.

مديرية أوقاف/ الفيوم بمسجد نعيمة شرابي- بندر الفيوم، بإدارة بندر ثان الفيوم.

مديرية أوقاف/ بورسعيد بمسجد التوكيلات الملاحية- الشرق وبور فؤاد، بإدارة الشرق وبور فؤاد.

مديرية أوقاف/ الوادي الجديد بمسجد المجمع الإسلامي الكبير- موط، بإدارة موط.

مديرية أوقاف / السويس بمسجد المدينة المنورة- فيصل، بإدارة فيصل.

مديرية أوقاف/ دمياط بمسجد الفاروق عمر بن الخطاب، بإدارة دمياط.

مديرية أوقاف/ شمال سيناء بمسجد محمد سلامة- رمانة، بإدارة رمانة.

مديرية أوقاف/ جنوب سيناء بمسجد الهدى- دهب، بإدارة دهب.

مديرية أوقاف/ البحر الأحمر بمسجد كمال الدين همام - القصير، بإدارة القصير.

مديرية أوقاف/ الإسماعيلية بمسجد الرحمن- عزبة آدم- الإسماعيلية، بإدارة الإسماعيلية.