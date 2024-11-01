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واعظات الأوقاف يواجهن التفكك الأسري بقافلة دعوية بمساجد النزهة في القاهرة

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت قافلة دعوية كبرى للواعظات في مساجد إدارة النزهة بالقاهرة، اليوم الجمعة، وسط أجواء من الحفاوة وإقبال كبير على دروسهن.

اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة في الأنشطة الدعوية والعلمية

وتأتي هذه القافلة ضمن المبادرة التي أطلقها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمواجهة التفكك الأسري، والتي تعكس اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة في الأنشطة الدعوية والعلمية.

وأكدت الواعظات خلال القافلة أهمية اختيار شريك الحياة، مشددات على أن أول خطوة في هذا الاختيار هي الاستخارة، ثم الاستعانة بالله تعالى لتوجيههم نحو الخير، ثم الاستشارة، مستشهدات بمقولة: "ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار".

وأبرزت الواعظات ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبات الزوجية، مؤكدات أنها أساسية لاستمرار الحياة الزوجية بسعادة، وحذرن من ظاهرة "الخرس الزوجي"، مشيرات إلى أهمية تعزيز التواصل الداخلي بين الزوجين لتحقيق الراحة والطمأنينة.

كما تناولن مخاطر إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على العلاقة الزوجية وزيادة معدلات الطلاق، محذرات من إفشاء الأسرار الزوجية.

واعظات الأوقاف: الحياة الزوجية مشاركة وتعاون بين الزوجين يكمل كل منهما الآخر 

ونبهت الواعظات خلال القافلة إلى خطورة "التخبيب" بين الزوجين، مشيرات إلى عواقبه الوخيمة على استقرار الأسرة، وأكدن أن إفساد العلاقة الزوجية يعد أمرًا محرمًا، وأن التحذير من هذه الممارسات يعد من الأولويات لضمان سلامة الحياة الأسرية.

وفي ختام حديثهن، أشرن إلى أن الحياة الزوجية هي مشاركة وتعاون بين الزوجين، حيث يكمل كل منهما الآخر في أداء رسالتهما.

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الدكتور اسامة الازهري واعظات الأوقاف وزير الأوقاف

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