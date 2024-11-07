الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

سعر القصدير
سعر القصدير

 

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارات للطن، اليوم  في البورصات العالمية.

 

 سعر القصدير اليوم  الخميس  

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

سعر القصدير سعر القصدير اليوم سعر القصدير اليوم الخميس

الأكثر قراءة

الأهلي يحقق فوزا صعبا على زد 0/1 في مباراة الإصابات بالدوري الممتاز (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

بهدف مرموش، فرانكفورت يتخطى سلافا براج في الدوري الأوروبي (فيديو وصور)

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads