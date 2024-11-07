ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لحيازتهما حشيش وأفيون بمليون جنيه

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالي مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض - ميزان حساس).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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