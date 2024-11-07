ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

قامت مديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى المدير العام بحملة مكبرة بإشراف الدكتور على فراج طبيب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم على الأسواق ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك بمدينة سوهاج بالاشتراك مع مجلس مدينة حى شرق ومباحث التموين

الحملة تضبط ٤٥٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

تمكنت الحملة من ضبط 450 كيلو من اللحوم ومصنعات اللحوم والأسماك المملحة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

مدير عام الطب البيطرى يشدد على استمرارية الحملات حفاظا على صحة الناس

و شدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها مؤكدا على ضبط الأسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس والسوبر ماركت للحفاظ على صحة المواطنين.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

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