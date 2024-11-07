أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية، قبل ساعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم أسعار الفائدة الجديدة والتي تشير الكثير من التوقعات إلى تخفيضها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30280 جنيه.

أسعار الذهب، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، الخميس، مع تراجع الدولار فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق اليوم.

الذهب عند أعلى مستوى قياسي

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2665.86 دولار للأونصة، عند الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وتراجع بأكثر من 120 دولار منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2672.80 دولار.

اسعار المعادن النفيسة

والذهب ملاذ آمن للتحوط من الغموض الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.19 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.6بالمئة إلى 980.49 دولار وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1032.31 دولار.

تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

قال "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه توقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في التقرير الأخير لتوقعات صناع السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي عقب اجتماع سبتمبر.



وأوضح "بوستيك" فى تصريحات له، أن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت متباينة، فمنهم من توقع خفض الفائدة 50 نقطة على مدار الاجتماعين المتبقيين هذا العام، وكانت هناك توقعات أعلى وأقل من ذلك.

لكن متوسط التقديرات كان خفضًا إجماليًا قدره 50 نقطة -25 نقطة في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر- وأن توقعاته هو ليست حتمية، وقابلة للتغيير اعتمادًا على بيانات التضخم وسوق العمل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".