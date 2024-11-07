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رياضة

الدوري المصري، محمد شعبان رجل مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

محمد شعبان، فيتو
محمد شعبان، فيتو

الدوري المصري، حقق محمد شعبان حارس مرمى فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من المسابقة.

وخطف فريق طلائع الجيش، فوز غالي من غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثلاثية طلائع الجيش في شباك غزل المحلة، اللاعب عماد فتحي في الدقيقة 14 وجودوين شيكا هدفين في الدقائق  87 و70  وأحرز هدفي غزل المحلة محمد بن حمودة في الدقائق 87 و94

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل المحلة

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه أمام  نظيره غزل المحلة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله كماتشو- خالد سطوحي - أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل غزل المحلة ضد طلائع الجيش

و أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه، الذي ضم:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - محمد جابر.

خط الوسط: محمد عصام - عبده يحيى - محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: موري توريه - محمد بن حمودة - محمد حمدي زكي.

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