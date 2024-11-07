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رياضة

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

أحمد عيد عبد الملك،
أحمد عيد عبد الملك، فيتو

 أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الخميس على استاد المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لملاقاة فريق طلائع الجيش في المباراة المقرر لها أن تجمع الفريقين اليوم الخميس على ستاد المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش 

 ويأمل نادي غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام طلائع الجيش لتعويض التعادل السلبي في المباراة الأولي أمام الإسماعيلي، كما يتسلح المحلة أمام الطلائع، بعامل الأرض والجمهور ويرجع ذلك لاستضافة ملعب زعيم الفلاحين أحداث المباراة. 

 

وعلى الجانب الآخر تسعى كتيبة عبد الحميد بسيوني للعودة إلى مسار الانتصارات من خلال مباراة المحلة، حيث يدخل الفريق العسكري المباراة وهو ينظر إلى الثلاث نقاط خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المصري بثنائية. 

حكام مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش 

موعد مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش 

ويواجه نادي غزل المحلة نظيره طلائع الجيش فى الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة وطلائع الجيش 

 وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في الجولة الثانية للدوري المصري.

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