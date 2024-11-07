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رياضة

الدوري الممتاز، طلائع الجيش يتقدم علي غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

الدوري المصري، تقدم فريق طلائع الجيش، علي نظيره غزل المحلة بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف طلائع الجيش في شباك غزل المحلة، اللاعب عماد فتحي في الدقيقة 14.

 

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل المحلة

 

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره غزل المحلة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله كماتشو- خالد سطوحي - أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل غزل المحلة ضد طلائع الجيش

وعلى الجانب الآخر، أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه، الذي ضم:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - محمد جابر.

خط الوسط: محمد عصام - عبده يحيى - محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: موري توريه - محمد بن حمودة - محمد حمدي زكي.

 

الدوري المصري، تشكيل طلائع الجيش لمباراة غزل المحلة

اليوم، طلائع الجيش يحل ضيفًا على غزل المحلة بالدوري الممتاز

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