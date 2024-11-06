بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الخميس

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يلقي كلمة موجهة للشعب، الخميس.

بايدن يدعو ترامب إلى لقاء في البيت الأبيض

وكان بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بـ دونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولدعوته للقاء في البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان بعد فوز ترامب على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد أيضًا "بضمان انتقال سلس وأكد أهمية العمل على توحيد البلاد".

حملة هاريس تحمل بايدن مسؤولية فشلها في الانتخابات

وذكر البيت الأبيض أيضًا، أن بايدن تحدث مع نائبته كامالا هاريس، بعد خسارتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت حملة هاريس، حملة بايدن مسؤولية فشل هاريس فى تحقيق النتائج المرجوة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لاتخاذه قرار الانسحاب متأخرًا وعدم تقديم الدعم الكافي لها.