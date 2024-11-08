زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ بسبب العملة الأجنبية.. ارتفاع سعر ميريت ومارلبورو وال إم وجولد كوست.. والدولار بالبنك المركزي يقفز قبل قرار الفيدرالي

بعد زيادة أسعار السجائر المحلية ومنتجات الشرقية للدخان الأسبوع الجاري، بسبب ارتفاع الدولار، قامت بعض الشركات الأخرى بالإعلان عن قوائم الأسعار الجديدة للسجائر والتبغ في الأسواق ومن المقرر تطبيقها اليوم وغدا.

ومع انقضاء الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، تكون شهدت أغلب منتجات السجائر ارتفاعا ملحوظا في أسعارها سواء.

ومن بين أنواع السجائر التي ارتفعت، الخميس، مالبورا وإل إم، بينما تطبق الزيادة الجديدة فى ارتفاع التبغ المسخن وفقا للاسعار المعلنة اليوم من جانب الشركات المنتجة غدا الجمعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

وارتفعت أسعار العملة الدولار فى البنك المركزى اليوم وهو من شانه التاثير على اسعار السجائر المختلفة.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدا ليتخطى رسميًّا سعر الــ 49 جنيهًا ليسجل 49.24 جنيه للشراء بارتفاع حوالى 6 قروش مقارنه بتعاملات صباح اليوم، في البنك المركزي المصري، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي مساء اليوم، وتوقعات بانخفاض لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيه للبيع.

اليابانية الدولية للتبغ جولد كوست

أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ “JTI” مصر عن تحديث سعر سجائر “جولد كوست ”، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

وارتفع سعر سجائر "جولد كوست "ليصبح سعر المستهلك 42 جنيها.

وتمت زيادة الأسعار بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

سجائر مارلبورو وميريت وال ام

قررت شركة فيليب موريس، رفع أسعار سجائر مارلبورو، وميريت، إل إم، بأنواعها في الأسواق، وذلك بداية من اليوم.

قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار التبغ المسخن اعتبارا من غد الجمعة 8 نوفمبر.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

وأوضح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان".

وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 95 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 89 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 74 جنيها للعبوة.

وكان اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه المنعقد فى اخر اجتماع له الثلاثاء الماضى، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لتعويض جزء من الزيادة تكلفة التصنيع نتيجة:

أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 31 إلى 48 جنيها.

ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.

ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية.

ما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبئا كبيرا تحملته الشركة طوال الفترة الماضية.

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.

كليوباترا بوكس (10): 27 جنيها.

بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.

فايسروي / بال مال: 60 جنيها.

مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وبالرغم من الزيادة السابقة والتي تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50٪ فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد الـ 50٪ الأخرى الى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.