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اقتصاد

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ارتفاع سعر السجائر
ارتفاع سعر السجائر

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ “JTI” مصر عن تحديث سعر سجائر “جولد كوست ”، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر. 

وارتفع سعر سجائر "جولد كوست "ليصبح سعر المستهلك 42  جنيها. 

وتمت زيادة الأسعار بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.  

 

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شركة اليابان الدولية للتبغ “JTI” جولد كوست السجائر

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