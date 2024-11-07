ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

ارتفاع أسعار السجائر، قررت شركة فيليب موريس، رفع أسعار سجائر مارلبورو، وميريت، إل إم، بأنواعها في الأسواق، وذلك بداية من اليوم.

وجاءت الأسعار طبقا للمستند الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه كالتالي:

أسعار سجائر شركة فيليب موريس بعد رفعها

بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو بأنواعها 89 جنيهًا

وصل سعر مارلبورو كرافت ريد، نحو 74 جنيهًا للعلبة الواحدة.

وصل سعر إل آند إم بأنواعها بـ 69 جنيهًا.

وصل سعر ميريت بأنواعها بـ 95 جنيهًا.