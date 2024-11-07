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رياضة

الدوري المصري، تشكيل طلائع الجيش لمباراة غزل المحلة

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

كشف عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله كماتشو- خالد سطوحي - أحمد زولا

خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل غزل المحلة ضد طلائع الجيش

وعلى الجانب الآخر، أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه، الذي ضم:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - محمد جابر.

خط الوسط: محمد عصام - عبده يحيى - محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: موري توريه - محمد بن حمودة - محمد حمدي زكي.

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