الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قائمة بآلاف المرشحين، متى يبدأ ترامب في اختيار أسماء المسئولين بإدارته؟

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال فريق الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب، والذي يقود انتقاله إلى البيت الأبيض، إن ترامب سيبدأ في اختيار إدارته وحكومته في "الأيام والأسابيع المقبلة".

مجموعة واسعة من الخبراء

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال الرئيسان المشاركان في الانتقال للسلطة، ليندا ماكماهون وهوارد لوتنيك، إنهما سيقدمان لترامب "مجموعة واسعة من الخبراء الذين يمكنه الاختيار من بينهم لفريقه".

وأضافا أنه سيختار الموظفين الذين سيضعون سياسات "تجعل حياة الأمريكيين ميسورة التكلفة وآمنة ومأمونة".

فيما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن عددًا كبيرًا من حلفاء ترامب تطوعوا لمساعدة رئيسي فريق الانتقال، في إعداد قوائم بأسماء المرشحين لمناصب رفيعة في إدارة الرئيس الجمهوري، التي من المقرر أن تتسلم مهامها فعليا في يناير المقبل.

مشروع 2025 بقيادة جون 

وأوضحت، أن قسم شؤون الموظفين في مشروع 2025 بقيادة جون ماكنتي الموالي لترامب، قام بفحص آلاف المرشحين المحتملين في إدارة ترامب، كما أنه من المرجح أن يقدم توصيات لفريق الانتقال.

الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماع بعد فوز ترامب

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حلفاء ترامب المرشحين لمناصب رفيعة في إدارة الرئيس الجمهوري آلاف المرشحين المحتملين في إدارة ترامب

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads