فى اليوم العالمي للشيكولاتة باللوز، نصائح مهمة لتناولها بشكل صحي (فيديو)

يحتفل العالم باليوم العالمى للشيكولاتة اليوم الموافق 7 نوفمبر، والشيكولاتة لها عشاق كثيرون على مستوى العالم.

والشيكولاتة بشكل عام لها أنواع عديدة مابين الشيكولاتة السادة والحليب والشيكولاتة بالمكسرات، ورغم فوائدها إلا انه يجب تناولها بحذر.

نصائح لتناول الشيكولاتة بشكل صحى

واستعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، نصائح مهمة لتناول الشيكولاتة بشكل صحى، منها:

عدم الإفراط في تناول الشيكولاتة فيكفى من قطعة إلى قطعتين فى اليوم.

يفضل تناول الشيكولاتة بعد تناول 2 كوب من الماء.

يفضل تناول الشيكولاتة عقب تناول الطعام.

يجب اختيار أنواع الشيكولاتة المدارك بتركيز 85%.

يفضل اختيار الأنواع بالمكسرات لقيمتها الغذائية العالية.

للحصول على أعلى فائدة من الشيكولاتة من حيث تحسين المزاج وإنقاص الوزن والتحكم في الشهية، يفضل تناولها عقب الاستيقاظ من النوم بنصف ساعة حيث يجب تناول كوب ماء أولا يعقبه مكعب شيكولاتة دارك بتركيز 85%.