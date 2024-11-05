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استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

وجه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، رسالة مؤثرة ونصيحة لليائسين، حتى يكشف الله عن الأمة الغمة وينصر عباده المؤمنين، طالبهم فيها بعدم اليأس، وقراءة الأحداث واستشفاف الغيب من ورائها، داعيا كل مسلم إلى أن يكون على يقين في حالة النصر أو الهزيمة من أن الله سينصر المؤمنين. 

نصائح لليائسين من نصر الله


واستشهد الدكتور على جمعة بتجربة المسلمين مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما رجعوا مهزومين في غزوة أحد.

نصيحة لليائسين من نصر الله، فيتو
نصيحة لليائسين من نصر الله، فيتو


وقال الدكتور علي جمعة في نصيحته لليائسين: "عبر تاريخنا تجاوزنا كثير من المحن، وإتحدت القلوب وجعل الله المحن بوتقة تصهر القلوب وتؤلفها إليه سبحانه وتعالى، لا تيأس واقرأ الأحداث واستشف الغيب من ورائها وكن على يقين، عليك أن تعمل لله وأن تترك لله، وفى حالة هزيمتنا أو فى حالة نصرنا ينبغى أن نبقى مع الله".

تجربة رسول الله من المسلمين في هزيمة أحد


وعن تجربة المسلمين مع رسول الله وهزيمتهم في أحد، قال الدكتور علي جمعة: "عندما انهزم المسلمون فى أُحد رجعوا مجهدين جرحى، والنساء ثكلى، فماذا فعل فيهم النبى، صلى الله عليه وسلم؟ هل أعطى لهم  أجازة؟! أبدًا، هم أولئك الذين ضربوا وجرحوا، وانكسرت قلوبهم، أخرجهم مرة ثانية فى أدبار المشركين، فلحقوا بهم عند موضع يقال له حمراء الأسد، فدخل المشركون فزعى من أولئك المسلمين، يظنون أنهم سيلحقون بهم الهزيمة، لم يستطع المسلمون أن يشتبكوا معهم اشتباكًا شديدًا لكنهم أرعبوهم.".
ووجه علي جمعة نصيحة للمسلمين واليائسين من نصر الله: "كن أيها المسلم مع الله فى كل أحوالك، نصرا وهزيمة، علوا وانكسارا، اخضع لربك واذكره باسمه تعالى "القهار"؛ فإن إسمه  "القهار" يزلزل الكائنات وينصر المؤمنين ويثبت القلوب، اذكروا بإسمه تعالى "القهار" حتى يكشف عن هذه الأمة الغمة وحتى ينصر عباده المؤمنين".
 

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