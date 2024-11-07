الصحة اللبنانية: استشهاد 40 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.



وقالت الوزارة في بيان ضمنته حصيلة غير نهائية للضحايا إن «سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك» أسفرت عن استشهاد 40 شخصا وإصابة 53.



وأحصت الوزارة استشهاد 11 شخصا في مدينة بعلبك و16 في بلدة الناصرية.



وهدد جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، بقصف منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء ذلك تزامنا مع كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، تعليمات لسكان منطقتي حارة حريك والليلكي بأنهم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله «حيث سيعمل الجيش ضدها بقوة على المدى الزمني القريب».

كما هدد جيش الاحتلال بقصف مبانٍ عدة في منطقة النبطية جنوبي لبنان.



عمليات حزب الله

من جانبه أعلن حزب الله، يوم الأربعاء، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية تقع في جنوبي تل أبيب، وذلك للمرة الأولى، بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية.

وقال حزب الله، في بيان، إن مقاتليه ‏شنّوا عند الساعة 07:10 من مساء اليوم، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيَّرات الانقضاضيَّة على قاعدة حيفا البحريَّة التي تتبع لسلاح البحريَّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولًا من الزوارق الصاروخيَّة والغواصات، في خليج حيفا، للمرة الأولى، مؤكدا أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إن مقاتليه ‏استهدفوا بعملية مركبة، عند الساعة 06:15 من مساء الأربعاء قاعدة «ستيلا ماريس» البحرية، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، في شمال غربي ‏حيفا، برشقة من الصواريخ النوعية، وسرب من المُسيَّرات الانقضاضية، التي أصابت أهدافها بدقة.