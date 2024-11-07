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40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

سائقات توصيل، فيتو
سائقات توصيل، فيتو

 تنفذ 40 ألف فتاة 10 آلاف رحلة يوميا بصفتهن سائقات توصيل في إحدى الدول العربية.

 

25 رحلة يوميا للسائقة الواحدة

 وتصل الرحلات إلى 25 رحلة يوميا للسائقة الواحدة في تطبيقات التوصيل في السعودية.
ويتراوح الدخل بين 900 إلى 1300 ريال يوميا (بين 240-345 دولار)، فيما يصل الدخل الشهري إلى 8000 ريال.

وذكرت إحدى السائقات التي تعمل في هذه الخدمة أنها تعمل جزء من اليوم، وتنقذ نحو 9 رحلات، أما إذا عملت دوام كامل فإنها تنفذ من 20 إلى 25 رحلة.

 

نسبة النساء العاملات في السعودية نحو 35.4%

وتصل نسبة النساء العاملات في السعودية نحو 35.4%، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد سائقي التطبيقات النشطين بلغت، خلال العالم الماضي 260 ألف سائق وسائقة، وعدد السائقات في إحدى التطبيقات نحو 40 ألف سائقة.
 

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