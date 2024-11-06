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سياسة

خبير استراتيجي: إعادة انتخاب ترامب لن تغير سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط

الدكتور احمد يوسف،فيتو
الدكتور احمد يوسف،فيتو

أكد الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لن تُحدث تغييرًا جوهريًّا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. 

وقال يوسف لـ فيتو: "المعتاد في السياسة الأمريكية هو غياب الفروق الجوهرية بين سياسات الرؤساء، باستثناء بعض التفاصيل، وتظل المواقف الرئيسية ثابتة بما فيها العلاقة مع إسرائيل."

وأوضح يوسف أن ترامب خلال ولايته الأولى كان قد أظهر انحيازًا واضحًا لصالح إسرائيل، مشيرًا إلى عدد من القرارات التي اتخذها مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، بالإضافة إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأضاف: "هذه الأفعال تدل على تحيز صريح تجاه إسرائيل، مما ينعكس سلبًا على  القضية الفلسطينية."

يوسف: إيقاف الحروب لا يعني بالضرورة تنفيذ المطالب الفلسطينية

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب الأخيرة عن رغبته في "إيقاف الحروب" بعد توليه فترة رئاسية ثانية، أكد الدكتور يوسف أن ذلك لا يعني بالضرورة تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وقال: "إيقاف الحرب في الشرق الأوسط لا يعني تنفيذ المطالب الفلسطينية. في المقابل، قد تفرض الولايات المتحدة مطالب إسرائيلية على الفلسطينيين تحت شعار إنهاء الصراع."

وأشار يوسف إلى أن الوضع في أوكرانيا يختلف تمامًا عن الوضع في الشرق الأوسط، وأن الحسم النهائي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يعتمد على القوة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، التي تعد جزءًا أساسيًا من موازين القوى في المنطقة.

الدور العربي والدبلوماسي في التأثير على السياسات الأمريكية

وتابع يوسف قائلًا: "الموقف العربي والدبلوماسي سيكون له دور محوري في التأثير على مواقف ترامب في ولايته الثانية. إذا كان الموقف العربي ضعيفًا، فإن حقوق الشعب الفلسطيني ستظل مهددة، ولكن إذا استُخدمت المبادرات العربية بشكل صحيح للضغط على الإدارة الأمريكية، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي"، وأضاف أن "الفترة الثانية لترامب تظل غامضة، والاحتمالات مفتوحة، لكنها تميل إلى السلبية أكثر منها للإيجابية."

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