السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الخدمات المجانية في حساب بداية من البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

يتيح  حساب CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري في البنك التجاري الدولي عددا من الخدمات المجانية للعملاء.

ويقدم البنك التجاري الدولي الحساب للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل

وتشمل قائمة الإعفاءات والخدمات المجانية التي يقدمها الحساب للعملاء مايلي:

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

فيما تضم خصائص الحساب ما يلي:

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)
 

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

CIB الانترنت البنكى البنك التجارى الدولى بطاقة الخصم المباشر حساب بداية الجاري خدمة الإنترنت البنكي خدمة الإنترنت البنكية حساب بداية

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

كواليس استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي أمام سيراميكا الليلة

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

منوعات

المزيد

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads