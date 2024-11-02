الخدمات المجانية في حساب بداية من البنك التجاري الدولي

يتيح حساب CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري في البنك التجاري الدولي عددا من الخدمات المجانية للعملاء.

ويقدم البنك التجاري الدولي الحساب للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل

وتشمل قائمة الإعفاءات والخدمات المجانية التي يقدمها الحساب للعملاء مايلي:

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

فيما تضم خصائص الحساب ما يلي:

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)



إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع