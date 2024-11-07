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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مزاعم سقوط شخص من داخل مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمنًا سقوط أحد الأشخاص من داخل مبنى بالإسماعيلية.
 

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا الزعم بسقوط أحد الأشخاص من داخل مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية.

 

وبالفحص تبين أن المبنى كان مستخدمًا لأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وتم تسليمه لمالكيه منذ فترة ومهجور حاليًا.

 

 كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمديرية بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول (عامل خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية – له معلومات جنائية ) مصابًا بكسر بالساق والذراع إثر ادعاء سقوطه من المبنى.


وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه و(عامل خردة آخر – مقيم بذات الدائرة) لخلافات مالية بينهما.. فقام بالدلوف للمبنى المُشار إليه والقفز من الطابق الأول خشية تعدي الأخير عليه بالضرب "نتج عن ذلك حدوث إصابته".

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

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