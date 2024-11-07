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كراسة شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

 ننشر كراسة شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط، والتى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 3678 قطعة أرض محور الأراضي المتوسطة.. وننشر كراسة الشروط كالتالي: 

 تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102900 متر بسعر 3155 جنيهًا للمتر.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

 

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

 

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