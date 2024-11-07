حملة أمنية تسقط 14 ديلر مخدرات في الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، زوج يقتل زوجته الحامل في الشهر السابع ويبلغ الشرطة، استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة، إحالة أوراق قاتلى طفل الهمامية للمفتى