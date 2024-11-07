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حوادث

حملة أمنية تسقط 14 ديلر مخدرات في الإسكندرية

حملة أمنية تسقط 14
حملة أمنية تسقط 14 ديلر مخدرات فى الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة أمنية استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

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 وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالهم 14 متهما بحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – عدد من  الأقراص المخدرة - 10 أسلحة بيضاء)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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