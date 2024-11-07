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إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

إصابة شخص في مشاجرة
إصابة شخص في مشاجرة ببنها، فيتو

أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها العام وجار ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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إصابة شخص في مشاجرة بالقليوبية
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود إخطار من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب بجوار شركة الكهرباء ببنها.


انتقلت قوة أمنية، وتبين نشوب مشاجرة شخصين بسبب تجدد خلافات قديمة، بينهما فقام أحدهما باطلاق الرصاص على الثاني مما أسفر عن سقوطه مصاب بمنطقة عزبة البرنس وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتكثف اجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

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