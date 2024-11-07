انطلاق الملتقى الفقهي والفكري بالرواق الأزهري في الإسكندرية

انطلقت فعاليات الملتقى " الفقهي والفكري" بالرواق الأزهري بالإسكندرية، تحت عنوان: " الأمانة في الكلمة والبيع والشراء "، وناقش الملتقى موضوع الأمانة فى الكلمة والبيع والشراء والعديد من القضايا الفقهية والفكرية التى تدور حوله.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الفهم الديني الصحيح لدى المرأة والطفل والشباب، والأسرة المسلمة بوجه عام، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتكوين شخصية إيمانية متوازنة ونافعة للمجتمع، وحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، الدكتور فرج محسن، مدير إدارة التوجيه بمنطقة وعظ الإسكندرية، والشيخ محمد خميس، واعظ عام بمنطقة وعظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور وإشراف، الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية،ومدير إدارة الرواق الأزهري بالإسكندرية الشيخ محمود ماهر، وبمتابعة المنسق العلمي للقرآن الكريم الشيخ أحمد جعفر، والدكتورة داليا العلواني، منسق علمي رواق العلوم الشرعية والعربية، وأيمن حافظ، المنسق التقني، كما استمع المحاضران للعديد من الأسئلة التى طرحها الحضور وتم الرد عليها.

وقال الدكتور أبو خزيمة، إن مجتمعنا فى حاجة إلى تصحيح بعض المفاهيم الفقهية والفكرية التى يقع بها كثير من الناس وهذا الملتقى فرصة لتصحيح هذه المفاهيم.

بينما أوضح الدكتور فرج محسن، أن حسن الفهم هو الذي يقود الإنسان لمعرفة الدين الصحيح وهذا الذي نحتاجه عندما نتحدث في الأحكام الفقهية، أما الشيخ محمود ماهر، فقد أكد أن الملتقى الفقهي والفكري يركز على واحدة من أهم القضايا التي تهم المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن الملتقى " الفقهي والفكري " يُعقد بموعد ثابت من كل أسبوع بمقرات فروع الرواق الأزهري، يتم تنفيذ الملتقيات أسبوعيا بواقع أربع فعاليات من كل ملتقي شهريًا، تحت رعاية الإمام الأكبر وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.