‏وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يعقدان لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات الرياضية، ودعم وتنمية الأنشطة الرياضية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد الوزير لشئون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير للشباب، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفرالشيخ.