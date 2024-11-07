الأمن يكشف غموض اختفاء طفل حدائق القبة
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة غموض اختفاء طفل حدائق القبة بعد تداول استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى.
تابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).
و تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من والد الطفل بتغيب نجله عن منزلهما عقب خروجه من المنزل ولم يعد.
وفي وقت لاحق حضر والد الطفل وبرفقته المتغيب وأفاد بأنه كان متواجد خلال فترة غيابه طرف أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.