الأمن يكشف غموض اختفاء طفل حدائق القبة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة غموض اختفاء طفل حدائق القبة بعد تداول استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى.

تابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).



و تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من والد الطفل بتغيب نجله عن منزلهما عقب خروجه من المنزل ولم يعد.



وفي وقت لاحق حضر والد الطفل وبرفقته المتغيب وأفاد بأنه كان متواجد خلال فترة غيابه طرف أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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