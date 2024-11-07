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تنظيم قافلة طبية بقرية العدر بأسيوط لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا (صور)

تنظيم قافلة طبية
تنظيم قافلة طبية مجانية بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " بالقرى والمراكز، للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف المجالات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

قافلة طبية مجانية بقرية العدر

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، قد نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العدر بمركز أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات. 

 

 

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 وشملت القافلة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل (الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة) بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية،والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

 

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