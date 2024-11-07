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رياضة

حقيقة رحيل جوهرة ريال مدريد إلى يوفنتوس في الميركاتو الشتوي

يوفنتوس
يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إمكانية رحيل لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة باتجاه يوفنتوس.

حقيقة رحيل جوهرة ريال مدريد إلي يوفنتوس 


وارتبط البرازيلي إندريك، بمغادرة مدريد في يناير القادم للحصول على مساحة أكبر للعب، على أن ينتقل لليوفي الذي يحتاج لضم مهاجم مساند لدوسان فلاهوفيتش.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أنباء انتقال إندريك إلى يوفنتوس ليس لها أساس من الصحة، لافتة إلى أن الأمر صعب جدّصا.  


وأضافت أن السبب وراء عدم تمكن يوفنتوس من ضم إندريك في الميركاتو الشتوي، هو أن موهبة مدريد يعد لاعبًا من خارج الاتحاد الأوروبي نظرا لجنسيته البرازيلية.

ونوهت إلى أن يوفنتوس ليس لديه أي أماكن أخرى شاغرة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث شغل البيانكونيري هذه الأماكن في الصيف الماضي بعد تعاقده مع دوجلاس لويز وأدزيتش. 

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