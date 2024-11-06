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رياضة

هنري: لاعبو ريال مدريد يشعرون بالإحباط من مبابي

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

وجه تييري هنري، أسطورة منتخب فرنسا، انتقادات قاسية لمواطنه، كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد، في ظل المستويات المتواضعة التي يقدمها مؤخرًا.

وانضم مبابي لصفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

تصريحات هنري عن ريال مدريد ومبابي

وقال هنري، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن الفريق بأكمله محبط من مبابي، الأمر ليس سهلًا بالنسبة له لأنه لاعب جديد".

وأضاف: "علينا منحه الوقت الكافي، لكن عليه بذل مجهود أكثر ويشارك في النواحي الدفاعية، وهو ما لم يفعله أمام ميلان".

وتابع: "جود بيلينجهام هو من يحاول دائمًا أن يشغل مركز 9، من خلال الركض وتشكيل الخطورة على مرمى المنافس، لأن مبابي يميل للعب كجناح أيمن".

وأكمل: "الإرادة والرغبة بينهما مختلفة تمامًا، أنظر لمهاجمك الأساسي، فهو لا يقوم بواجباته ولا يساعد زملاءه عكس ما يقوم به بيلينجهام".

وواصل: "لقد قام بيلينجهام بكل شيء، وفي النهاية، قام المدرب باستبداله، إذا كنت في مكانه سأغضب جدًا وأركل الزجاجة مثله".

وأردف: "أعتقد أن مستوى مبابي سيتحسن لأنه لن يكون أسوأ من ذلك".

وأوضح: "نحن لا نطلب منه أن يحتفظ بالكرة مثل ديدييه دروجبا، ولا نطلب منه مراوغة الجميع، ولكن يجب أن يظهر بمستوى جيد سواء كان جناحًا أو في مركز 9 أو 10".

وعن أداء ريال مدريد، قال: "يفتقدون للتوازن، هذا واضح تمامًا، عندما كان يحدث ذلك في الموسم الماضي كان يشارك رودريجو وينقذ الموقف، لكنه الآن على مقاعد البدلاء، وليس هناك أي فاعلية من فينيسيوس، بينما رودريجو كان يوازن الفريق سواء معه الكرة أم لا".

وأتم هنري: "أعتقد أن أنشيلوتي سيعاني كثيرًا لإيجاد التشكيل المناسب مع وجود كل هؤلاء النجوم، لا يمكنك أن تخسر 4-0 ثم 3-1 وتستقبل تسعة أهداف على أرضك، ربما تستطيع القيام بريمونتادا أمام بوروسيا دورتموند ولكن لن تفعلها 3 مرات متتالية".

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