ريال مدريد يكشف موقفه من إقالة أنشيلوتي بعد هزيمتين أمام ميلان وبرشلونة

حسم مسئولو ريال مدريد موقفهم من بقاء أو رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، بعد خسارة مباراتين على التوالي ضد برشلونة برباعية في الدوري الإسباني، وبثلايية مقابل هدف أمام ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لا توجد نية لدى إدارة ريال مدريد لإقالة كارلو أنشيلوتي، ويرون بأن الإيطالي هو الرجل المناسب لهذه المرحلة الصعبة، وبإمكانه أن يقلب الأمور سريعًا.

وأشارت التقارير إلى أن هناك أسماء كانت على طاولة النادي الملكي، أبرزها راؤول جونزاليس أسطورة النادي والذي يقود فريق الشباب في ريال مدريد، لخلافة كارلو إذا لم تتحسن الأمور.

أنشيلوتي تولى قيادة ريال مدريد في صيف 2021 وهذه هي الولاية الثانية له، وتمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني مرة من بين بطولات أخرى خلال تلك الفترة.

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بغياب نجمه لمدة شهر

فيما تعرض نادي ريال مدريد لخسارة جهود أحد لاعبيه البارزين لمدة شهر بسبب الإصابة.

وكان الملكي سقط، أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام ميلان بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

طبيعة إصابة تشواميني

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي اليوم على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيصه بالتواء في الكاحل الأيسر، وسيتم متابعة تطور حالته بشكل مستمر".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب تشواميني عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، ما سيجعله يغيب عن مباريات الملكي أمام أوساسونا وليجانيس وخيتافي، وأتلتيك بلباو، وجيرونا بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وسيتم تقييم حالة تشواميني لاحقًا لمعرفة إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراتي أتالانتا 10 ديسمبر ورايو فاييكانو 14 ديسمبر ضمن آخر مباريات الفريق لهذا العام.